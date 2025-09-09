Долги, звездная болезнь, страшное ДТП: куда пропала Лада Дэнс

Певица и актриса Лада Дэнс (Лада Волкова) почти исчезла с экранов несколько лет назад. Что известно о жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Что известно о долгах Лады Дэнс

Telegram-канал SHOT сообщает, что певица Лада Дэнс задолжала коммунальным службам полмиллиона рублей.

По данным авторов, известная артистка восемь лет не оплачивает «коммуналку» в своей московской квартире на Мясницкой улице. Квартира находится в историческом здании.

Как выяснил канал, последний раз певица оплачивала «коммуналку» в своей трехкомнатной квартире в июне 2017 года. Канал пишет, что сейчас ее долг достиг 515 937 рублей.

SHOT выяснил, что эту недвижимость Лада Дэнс приобрела еще в конце 1990-х, она оценивается примерно в 110 млн рублей. Сам дом был построен в начале ХХ века, а в мае 2024-го признан объектом культурного наследия РФ.

Однако помощница исполнительницы Елена в беседе с NEWS.ru заявила, что информация о долгах Дэнс является фейком. Она призвала не доверять информации из непроверенных источников.

«Это фейк! Не ведитесь», — сказала Елена.

Правда ли, что Лада Дэнс подхватила «звездную болезнь»

Продюсер и композитор Леонид Величковский рассказывал, что причиной их расставания с Ладой Дэнс стала ее неспособность справиться с популярностью. По словам собеседника NEWS.ru, артистка сильно изменилась, и это было неприятно для окружающих ее людей.

«Мужем и женой мы не были, но жили вместе некоторое время и потом разошлись. Именно с тем, о чем вы говорите, это и было связано. Есть такое испытание славой — „медными трубами“. Многие с приходом популярности меняются и в характере, и в понимании жизни, повышаются их требования к другим людям. Это достаточно неприятно для окружающих», — сказал Величковский.

Продюсер рассказал, что познакомился с певицей Ладой Дэнс на студии «Гала», где группа «Технология» записывала свои песни. До этого артистка пела в группе «Женсовет», но решила делать сольную карьеру, и ей нужен был свой репертуар. Результатом сотрудничества композитора и певицы стали хиты «Жить нужно в кайф» и Baby Tonight.

Почему Лада Дэнс пропала с экранов

В августе 2023 года в Подольске произошло ДТП с такси, в котором находилась певица. Дэнс экстренно госпитализировали с места происшествия на вертолете. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ранение бедра и ушибы. Артистка перенесла несколько операций.

8 августа 2023 года певице провели операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы тканей после аварии, но после хирургического вмешательства состояние ухудшилось. Концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин тогда рассказывал, что она практически не могла говорить. В клинике ее навещал телеведущий Андрей Малахов.

13 августа представитель Дэнс сообщил, что ее ждет долгий реабилитационный процесс, поскольку она не может передвигаться самостоятельно, однако уже в сентябре Пудовкин рассказал, что артистка постепенно восстанавливается после ДТП. Он уверял, что Дэнс чувствует себя прекрасно и готовится к реализации новых творческих планов.

