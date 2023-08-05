Ладу Дэнс госпитализировали в тяжелом состоянии на вертолете после ДТП

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Певица Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП в Подольске, заявил ее концертный менеджер Сергей Пудовкин, пишет «Газета.ру». По его словам, ее госпитализировали на вертолете.

Действительно, Лада Дэнс находится в сложном состоянии. Мы надеемся, что все будет в порядке. Благодарим медицинские и экстренные службы за быстрое реагирование, — подтвердил Пудовкин.

Он также отметил, что состояние здоровья певицы оценивается как средней степени тяжести. Он уточнил, что авария была довольно серьезной. Для помощи на место были вызваны медицинский вертолет и службы МЧС, после чего Лада Дэнс была доставлена в Институт микрохирургии мозга. Пудовкин добавил, что певица возвращалась домой после участия в корпоративном мероприятии.

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