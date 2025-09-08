Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 14:28

Помощница Лады Дэнс резко ответила на слухи о долгах певицы за ЖКУ

Помощница Лады Дэнс назвала фейком слухи о долгах певицы за ЖКУ

Лада Дэнс, 2021год. Лада Дэнс, 2021год. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Информация о том, что певица Лада Дэнс задолжала 500 тысяч рублей за оплату коммунальных услуг, является фейком, заявила NEWS.ru помощница исполнительницы Елена. Она призвала не доверять информации из непроверенных источников.

Это фейк! Не ведитесь, — сказала Елена.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Лада Дэнс накопила полумиллионный долг по коммунальным платежам. По данным канала, артистка восемь лет не платит за ЖКУ в своей московской квартире в историческом доме на Мясницкой улице.

До этого SHOT сообщил, что блогер Гусейн Гасанов, находящийся в международном розыске по делу об отмывании денег, лишился своего последнего бизнеса в России. По данным канала, федеральная налоговая служба закрыла компанию «Банда Фудс», существовавшую с 2023 года.

Московский суд ранее вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) и его супруги Елены Пинской. Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, однако точная сумма долга, адрес объекта и период отсутствия выплат не раскрываются.

Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
