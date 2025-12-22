Новый год-2026
Стало известно, почему перекупщики нацелились на старые моторы

«РГ»: россияне скупают старые моторы из-за спроса на подержанные автомобили

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России все чаще распространяются объявления о покупке старых моторов, сообщает «Российская газета». Это связано с тем, что покупатели при покупке обращают внимание на транспортные средства, которые требуют серьезного ремонта, в том числе с неисправными двигателями или коробками передач.

В результате на рынке растет спрос на сложные и дорогостоящие ремонтные работы, такие как капитальный ремонт двигателей, восстановление кузовов и другие трудоемкие операции. Цена на подержанные моторы таким образом выросла как минимум до 5 тыс. рублей.

Ранее руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%. По его словам, резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.

Между тем китайский автопроизводитель Chery объявил об отзыве на территории России почти 2,6 тыс. кроссоверов Omoda C7. Отзыву подлежат автомобили, проданные с апреля по август 2025 года, а также машины, находящиеся на складах дилеров. Причина — производственный дефект пластиковых накладок на рулевом колесе.

