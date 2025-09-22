Экс-вокалистка Hi-Fi оказалась должна крупную сумму государству

Экс-вокалистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина думает над возвращением в шоу-бизнес, чтобы погасить долг в 487 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, из этой суммы 317 тыс. рублей певица должна Федеральной налоговой службе (ФНС), а 170 тыс. рублей составляют штрафы за неправильную парковку и неуплату налогов.

Терешина уже выпустила новый трек. Он оказался первым за несколько лет.

В 2022 году артистка развелась с бизнесменом Олегом Курбатовым, с которым состояла в браке четыре года. За это время у них родился сын Арсений. Также у Терешиной есть старший ребенок от телеведущего Вячеслава Никитина. В последние годы певица не давала концертов и редко появлялась на телевизионных ток-шоу.

Ранее экс-солистка группы Hi-Fi в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала о сложных переживаниях, связанных с уходом из коллектива несколько лет назад. Она уточнила, что, по ее мнению, ответственность за произошедшее лежит на продюсерах группы. При этом певица отметила, что в настоящее время не испытывает негативных чувств к руководству коллектива, а наоборот — благодарна за возможности, которые получила благодаря работе в популярном проекте.