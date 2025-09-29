В США заявили о растущей изоляции Израиля WP: военные действия Израиля в Газе усиливают его изоляцию в мире

Военные действия Израиля в секторе Газа усиливают его изоляцию в мире, написал колумнист Ишаан Тарур в газете The Washington Post. Он отметил, что даже верный союзник Тель-Авива Вашингтон стал терять терпение.

Изоляция Израиля растет, — отметил Тарур.

Колумнист напомнил, что во время выступления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН многие дипломаты покинули зал. Кроме того, страны Европы обсуждают отстранение израильтян от футбольных матчей и участия в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступление Нетаньяху перед пустыми креслами на сессии Генассамблеи ООН стало следствием действий Израиля в Газе. По его словам, «бомбардировки мирных жителей» и «использование голода как оружия» разрушили репутацию израильского руководства.

До этого сообщалось, что речь Нетаньяху на Генассамблее транслировали в секторе Газа через громкоговорители, установленные на грузовиках у границы. Как уточнили в его канцелярии, это часть «усилий публичной дипломатии».