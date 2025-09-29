Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:48

В США заявили о растущей изоляции Израиля

WP: военные действия Израиля в Газе усиливают его изоляцию в мире

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Военные действия Израиля в секторе Газа усиливают его изоляцию в мире, написал колумнист Ишаан Тарур в газете The Washington Post. Он отметил, что даже верный союзник Тель-Авива Вашингтон стал терять терпение.

Изоляция Израиля растет, — отметил Тарур.

Колумнист напомнил, что во время выступления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН многие дипломаты покинули зал. Кроме того, страны Европы обсуждают отстранение израильтян от футбольных матчей и участия в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступление Нетаньяху перед пустыми креслами на сессии Генассамблеи ООН стало следствием действий Израиля в Газе. По его словам, «бомбардировки мирных жителей» и «использование голода как оружия» разрушили репутацию израильского руководства.

До этого сообщалось, что речь Нетаньяху на Генассамблее транслировали в секторе Газа через громкоговорители, установленные на грузовиках у границы. Как уточнили в его канцелярии, это часть «усилий публичной дипломатии».

США
Израиль
сектор Газа
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.