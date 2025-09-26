Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:01

В секторе Газа пришлось слушать речь Нетаньяху на Генассамблее ООН

Нетаньяху транслирует Газе свое выступление на ГА ООН через громкоговорители

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху транслирует свою речь на Генассамблее ООН в Газе через громкоговорители, пишет The Times of Israel. По данным источника, политик выступает с QR-кодом на лацкане пиджака, который ведет на действия палестинцев 7 октября 2023 года.

Нетаньяху подтвердил, что его аппарат дал указание гражданским организациям совместно с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) установить громкоговорители на грузовиках со стороны Израиля. Транспортные средства находятся на стороне еврейского государства, на границе с Газой.

По мнению властей Израиля, этот шаг представляет собой часть «усилий публичной дипломатии». В канцелярии Нетаньяху утверждают, что премьер-министр приказал прямо, чтобы эта операция не подвергала опасности солдат ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что многие делегации резко покинули зал при появлении премьера Израиля в зале ГА ООН. В частности, как только Нетаньяху появился за трибуной, присутствующие засвистели и начали издавать неодобрительные крики. Среди ушедших были представители арабских стран.

