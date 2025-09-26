Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:42

Появление Нетаньяху вызвало странную реакцию в зале Генассамблеи ООН

Многие делегации ушли при появлении Нетаньяху в зале Генассамблеи ООН

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Многие делегации резко встали и ушли при появлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в зале Генассамблеи Организации Объединенных Наций. В частности, как только глава израильского правительства появился за трибуной, в зале раздались свист и неодобрительные крики. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что среди ушедших было много представителей арабских стран.

Ранее Словения запретила Нетаньяху въезд в страну. Как сообщила госсекретарь словенского МИД Нева Грасич, таким образом Любляна демонстрирует свою приверженность международному праву.

Также стало известно, что Нетаньяху пришлось лететь на Генассамблею ООН в США, избегая большинства стран Европы. Причиной тому стало наличие ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом.

До этого Нетаньяху заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам. По его словам, государство Палестина «никогда не появится». При этом нидерландский эксперт в области международных отношений Кейс ван дер Пейл заявил, что решения европейских стран о признании Палестины продиктованы желанием успокоить собственное население.

Биньямин Нетаньяху
Генассамблея ООН
делегации
недовольство
