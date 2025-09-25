Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 18:01

Небольшая европейская страна взялась за Нетаньяху

Словения запретила Нетаньяху въезд в страну

Словения запретила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху въезд в страну, сообщила госсекретарь словенского МИД Нева Грасич. По ее словам, которые приводит Reuters, таким образом Любляна демонстрирует свою приверженность международному праву.

Против него возбуждено уголовное дело за совершение военных преступлений и преступлений против человечности. <…> Этим действием Словения подтверждает свою приверженность международному праву, универсальным ценностям прав человека и принципиальной и последовательной внешней политике, — отметила Грасич.

Она добавила, что своим решением Словения посылает сигнал Израилю, чтобы его руководство начало подчиняться международным судам и всемирному праву. Любляна также призвала к прекращению огня в секторе Газа и увеличению поставок гуманитарной помощи в анклав.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху пришлось лететь на Генеральную Ассамблею ООН в США, избегая большинства стран Европы. Причиной тому стало наличие ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом. При этом несколько европейских лидеров выразили готовность задержать Нетаньяху, если его самолет «Крылья Сиона» пересечет их воздушное пространство.

