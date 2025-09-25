Нетаньяху пришлось облетать Францию из-за ордера на его арест

Нетаньяху пришлось облетать Францию из-за ордера на его арест Нетаньяху летит на ГА ООН в обход маршрута над Западной Европой из-за ордера МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направляется на Генеральную Ассамблею ООН в США, избегая большинства европейских стран, сообщает The Times of Israel. Причиной этому стало наличие ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом (МУС).

Несколько европейских лидеров выразили готовность задержать Нетаньяху, если его самолет «Крылья Сиона» пересечет их воздушное пространство. Они ссылаются на ордер МУС, который касается обвинений в военных преступлениях в секторе Газа.

Власти Франции сообщили, что не намерены арестовывать израильского премьера. Это решение вызвало критику со стороны других государств Европейского союза.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галланта. Причиной стали действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе.

Ранее Нетаньяху пригрозил дать жесткий ответ странам, которые признали Палестину. Премьер Израиля подчеркнул, что это государство «никогда не появится».