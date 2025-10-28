Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 02:48

Воронцов поставил США на место в споре о «Буревестнике»

МИД РФ: испытания «Буревестника» соответствуют всем международным обязательствам

Генассамблея ООН Генассамблея ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заместитель директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов ответил на претензии США относительно испытаний ракетного комплекса «Буревестник», передает ТАСС. Российский представитель подчеркнул полное соответствие проведенных испытаний международным правовым нормам и обязательствам.

Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами, — сказано в публикации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания «Буревестника» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его словам, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведенные испытания российской ракеты «Буревестник» не усугубят отношения Москвы с Вашингтоном. По его словам, диалог между двумя странами и так пребывает в крайне неудовлетворительном состоянии.

Генассамблея ООН
Буревестник
США
испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каком случае Усольцевым грозит уголовная ответственность
Врач раскрыла, можно ли считать полезным растительное молоко
Стармер прокомментировал положение Украины после введенных санкций
Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году лучше покупать заранее
Орбан предрек скорый конец европейской поддержки Украины
Психолог дала совет мужчинам, как не стать жертвами консуматорш
На Сахалине произошло масштабное отключение электричества
Литва грозит блокадой Калининграда: НАТО в шоке от «шаров Лукашенко»
Воронцов поставил США на место в споре о «Буревестнике»
Стало известно, можно ли пользоваться общим имуществом при выходе из СНТ
«Невидимое для врага»: депутат о следующей разработке после «Буревестника»
Технолог рассказала, какие вещи нужно стирать в деликатном режиме
Теннисист из одной страны отказался пожимать руку сопернику после матча
Главный «мясник» ВСУ слил секретные карты в TikTok: узнали подробности
Юрист ответил, как вернуть деньги за квартиру в случае аннулирования сделки
«Отмена», смерть фаната, чувства к Бузовой: как живет Прохор Шаляпин
Варшавер раскрыл правду о дорогих театральных билетах
Информация об упавшем астероиде таинственно исчезла из баз NASA
Фаза Луны сегодня, 28 октября 2025 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Курят в подъезде, шумят, засоряют мусоропровод: куда жаловаться на соседей
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.