Воронцов поставил США на место в споре о «Буревестнике» МИД РФ: испытания «Буревестника» соответствуют всем международным обязательствам

Заместитель директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов ответил на претензии США относительно испытаний ракетного комплекса «Буревестник», передает ТАСС. Российский представитель подчеркнул полное соответствие проведенных испытаний международным правовым нормам и обязательствам.

Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами, — сказано в публикации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания «Буревестника» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его словам, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведенные испытания российской ракеты «Буревестник» не усугубят отношения Москвы с Вашингтоном. По его словам, диалог между двумя странами и так пребывает в крайне неудовлетворительном состоянии.