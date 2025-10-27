В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США Песков: отношения России и США не будут напряжены из-за «Буревестника»

Проведенные испытания российской ракеты «Буревестник» не усугубят отношения Москвы с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что диалог между двумя странами и так пребывает в крайне неудовлетворительном состоянии, передает ТАСС.

Здесь нет ничего такого, что может и должно «напрячь» отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне. Пока лишь наметились первые робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения, — сказал Песков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в ракетах, способных пролететь 12 тысяч километров, поскольку у них есть атомные подводные лодки у берегов России. Таким образом он оценил испытание новой крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

Прежде президент России Владимир Путин заявил, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров.