МИД России указал на важную деталь в антиколониальной резолюции

Обширная поддержка антиколониальной резолюции указывает на ее востребованность, заявили в МИД России. В Telegram-канале ведомства уточнили, что группа друзей в защиту Устава ООН (ГДУ) намерена внести документ на рассмотрение в рамках пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

16 октября четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию «Международный день против колониализма во всех его формах и проявлениях», проект которой был подготовлен Группой друзей в защиту Устава ООН при активном участии России, — заявили в МИД.

Отмечается, что в качестве соавторов документа выступили 23 государства. Среди них — Алжир, Ангола, Ботсвана, Того и ЮАР. Резолюция закрепляет проблематику колониализма в повестке ООН, добавили в министерстве иностранных дел.

Ранее Венесуэла призвала Совбез ООН признать атаки США в Карибском море незаконными. Постпред республики в международной организации Самуэль Монкада передал членам СБ письмо по этому вопросу. Как отметил Монкада, 14 октября американские военные совершили атаку против гражданских лиц, которые находились на борту корабля в Карибском море. Он добавил, что в результате этого погибли 27 человек.