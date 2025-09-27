Стало известно, почему лидер Израиля выступал в ООН перед пустым залом Эрдоган: ситуация в Газе является причиной выступления Нетаньяху в пустом зале

Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед пустыми креслами на Генеральной Ассамблее ООН стало следствием действий Израиля в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «бомбардировки мирных жителей» и «использование голода как оружия» разрушили репутацию израильского руководства, передает Bogaz Gazetesi.

В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета Безопасности ООН, — поделился Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что число стран, признавших Палестину, превысило 150. По его мнению, мировому сообществу необходимо осознать необходимость остановить агрессию и провести самокритику за медлительность в принятии решений — без этих шагов урегулирование ситуации невозможно.

Ранее Нетаньяху начал транслировать свою речь на Генассамблее ООН в секторе Газа через громкоговорители, установленные на грузовиках у границы. Как уточнили в его канцелярии, это часть «усилий публичной дипломатии». Во время выступления на лацкане пиджака Нетаньяху также был размещен QR-код, ведущий к материалам о событиях 7 октября 2023 года.