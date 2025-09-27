Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных. Этот рецепт доказывает, что простота может быть изысканной! Ароматные слои картофеля, грибов и овощей под золотистой майонезной корочкой создают удивительно гармоничное блюдо. Идеальный вариант для сытного ужина без мяса.

Ингредиенты

Картофель — 6-7 шт. (средний)

Грибы (шампиньоны/вешенки) — 300 г

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Майонез постный — 200 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка молотая — 1 ч. л.

Зелень петрушки — для подачи

Приготовление

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками(2-3 мм). Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: 1) картофель, 2) морковь, 3) грибы, 4) лук. Повторите слои, завершив картофелем. Каждый слой картофеля слегка посолите и поперчите. Майонез смешайте с паприкой, равномерно распределите по поверхности. Накройте фольгой, запекайте 40 минут при 200°C. Снимите фольгу, готовьте еще 15 минут до румяности. Подавайте горячим, украсив зеленью.

