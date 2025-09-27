Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 11:30

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных. Этот рецепт доказывает, что простота может быть изысканной! Ароматные слои картофеля, грибов и овощей под золотистой майонезной корочкой создают удивительно гармоничное блюдо. Идеальный вариант для сытного ужина без мяса.

Ингредиенты

  • Картофель — 6-7 шт. (средний)
  • Грибы (шампиньоны/вешенки) — 300 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Майонез постный — 200 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка молотая — 1 ч. л.
  • Зелень петрушки — для подачи

Приготовление

  1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками(2-3 мм). Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: 1) картофель, 2) морковь, 3) грибы, 4) лук. Повторите слои, завершив картофелем.
  2. Каждый слой картофеля слегка посолите и поперчите. Майонез смешайте с паприкой, равномерно распределите по поверхности. Накройте фольгой, запекайте 40 минут при 200°C. Снимите фольгу, готовьте еще 15 минут до румяности. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Ранее мы готовили печеную картошку в сумасшедшей заливке! Попробуете и будете делать только так.

