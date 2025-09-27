Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных. Этот рецепт доказывает, что простота может быть изысканной! Ароматные слои картофеля, грибов и овощей под золотистой майонезной корочкой создают удивительно гармоничное блюдо. Идеальный вариант для сытного ужина без мяса.
Ингредиенты
- Картофель — 6-7 шт. (средний)
- Грибы (шампиньоны/вешенки) — 300 г
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Майонез постный — 200 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка молотая — 1 ч. л.
- Зелень петрушки — для подачи
Приготовление
- Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками(2-3 мм). Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: 1) картофель, 2) морковь, 3) грибы, 4) лук. Повторите слои, завершив картофелем.
- Каждый слой картофеля слегка посолите и поперчите. Майонез смешайте с паприкой, равномерно распределите по поверхности. Накройте фольгой, запекайте 40 минут при 200°C. Снимите фольгу, готовьте еще 15 минут до румяности. Подавайте горячим, украсив зеленью.
