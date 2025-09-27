«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой Блогер Лебедев заявил, что людям с неустойчивой психикой не стоит читать новости

Для людей с неустойчивой психикой стоит ввести самозапрет на чтение новостей, с такой идеей выступил российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в подкасте «Да-Да — Нет-Нет» в социальной сети «ВКонтакте». Он счел подобную меру полезной.

У нас же сейчас есть самозапрет на кредиты? Значит, чтобы была галка в «Госуслугах» — [установить] «самозапрет на новости», — сказал дизайнер.

Ранее Артемий Лебедев поделился историей о конфликте с таксистом во время поездки по Москве: водитель отказался везти его из-за личной неприязни. По словам Лебедева, таксист сразу после посадки заявил о своем отказе, используя при этом грубые выражения. Дизайнер отметил, что в реальной жизни редко сталкивается с подобным негативом от незнакомцев, хотя в интернете регулярно получает враждебные комментарии.

До этого Артемий Лебедев заявил, что самым глупым поведением в жизни является сравнение себя с другими людьми. По его мнению, каждый человек уникален, поэтому соревноваться следует прежде всего с самим собой. Дизайнер подчеркнул важность регулярного освоения новых навыков и получения знаний, что позволяет расти относительно собственных предыдущих достижений.