Артемий Лебедев назвал самую глупую вещь, которую можно сделать в жизни Дизайнер Лебедев назвал сравнивание себя с другими самым глупым поведением

Самое глупое поведение в жизни — это сравнивание себя с другими людьми, заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев в выпуске шоу «Ответошная» во «ВКонтакте». По его словам, каждый человек индивидуален, потому соревноваться стоит с самим собой.

Самое глупое, что можно делать в этой жизни, — это сравнивать себя с кем-то, просто потому что мы все индивидуальные, — поделился Лебедев.

По его мнению, ключевое значение имеет регулярное освоение новых навыков и получение знаний, что позволит расти относительно собственных предыдущих достижений. Он добавил, что именно постоянное самосовершенствование делает человека интересным для окружающих, а не его достижения или сравнения с другими.

Ранее Лебедев заявлял, что молодым людям с депрессией может помочь копание картошки. По его словам, молодые люди постоянно жалуются на жизнь и при этом хотят получать деньги, не работая. Хорошим лекарством от этого он назвал трудовую терапию.

До этого дизайнер назвал «интеллектуально неполноценными» тех людей, которые спрашивают совета у нейросетей. Лебедев назвал это неумением независимо мыслить и принимать самостоятельные решения.