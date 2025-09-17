Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:37

Артемий Лебедев назвал самую глупую вещь, которую можно сделать в жизни

Дизайнер Лебедев назвал сравнивание себя с другими самым глупым поведением

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самое глупое поведение в жизни — это сравнивание себя с другими людьми, заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев в выпуске шоу «Ответошная» во «ВКонтакте». По его словам, каждый человек индивидуален, потому соревноваться стоит с самим собой.

Самое глупое, что можно делать в этой жизни, — это сравнивать себя с кем-то, просто потому что мы все индивидуальные, — поделился Лебедев.

По его мнению, ключевое значение имеет регулярное освоение новых навыков и получение знаний, что позволит расти относительно собственных предыдущих достижений. Он добавил, что именно постоянное самосовершенствование делает человека интересным для окружающих, а не его достижения или сравнения с другими.

Ранее Лебедев заявлял, что молодым людям с депрессией может помочь копание картошки. По его словам, молодые люди постоянно жалуются на жизнь и при этом хотят получать деньги, не работая. Хорошим лекарством от этого он назвал трудовую терапию.

До этого дизайнер назвал «интеллектуально неполноценными» тех людей, которые спрашивают совета у нейросетей. Лебедев назвал это неумением независимо мыслить и принимать самостоятельные решения.

Россия
дизайнеры
Артемий Лебедев
поведение
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.