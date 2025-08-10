Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 14:55

«Неполноценные»: Артемий Лебедев высмеял спрашивающих советы у ИИ людей

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди, постоянно спрашивающие совета у нейросетей, демонстрируют собственную «неполноценность» и неумение мыслить независимо, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем новостном обзоре, опубликованном во «ВКонтакте». Такие личности не способны самостоятельно принимать решения, считает он.

А самое главное: когда вы встречаете человека, который ссылается на то, что он пообщался с каким-то ChatGPT <...> и получил какой-то ответ, вы имеете дело с интеллектуально неполноценным человеком, — сказал Лебедев.

Ранее специалисты OpenAI изменили алгоритмы работы ChatGPT, исключив возможность давать прямые рекомендации по вопросам расставаний. Теперь при эмоциональных запросах система будет предлагать пользователям самим разбираться в своих чувствах и отношениях, избегая конкретных советов.

Кроме того, исследование StatCounter, отслеживающего активность пользователей в режиме реального времени, показало, что ChatGPT остается бесспорным лидером среди ИИ-чатов. По состоянию на конец июля этого года, сервис контролировал более 82% рынка, оставляя далеко позади другие аналогичные платформы.

