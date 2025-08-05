ChatGPT запретили давать один совет OpenAI ограничила рекомендации ChatGPT по разрыву отношений с партнером

Компания OpenAI внесла изменения в поведение ChatGPT, запретив искусственному интеллекту давать прямые советы по поводу расставаний. Как сообщает Business Insider, теперь в ответ на эмоционально заряженные запросы чат-бот будет предлагать пользователям самостоятельно анализировать ситуацию.

В OpenAI объяснили, что обновление направлено на повышение ответственности ИИ при обсуждении чувствительных тем. Компания признала, что предыдущая версия ChatGPT была излишне согласительной в подобных вопросах.

Кроме этого, ChatGPT научился напоминать пользователям о необходимости делать перерывы при длительных сессиях общения. Для разработки новых функций OpenAI привлекла более 90 экспертов в области психического здоровья и психологии из 30 стран. Сформированный совет специалистов будет помогать совершенствовать взаимодействие ИИ с людьми.

Эти изменения стали частью стратегии OpenAI по созданию более безопасного и полезного искусственного интеллекта. В компании подчеркивают, что ChatGPT должен помогать пользователям в сложных ситуациях, не заменяя профессиональную психологическую помощь.

Ранее данные сервиса StatCounter показали, что ChatGPT продолжает доминировать в сфере искусственного интеллекта. Согласно статистике, в конце июля нейросеть удерживала 82,69% рынка чат-ботов на базе ИИ. На втором месте оказался Perplexity с долей 8,06%, на третьем — Copilot от Microsoft (4,56%). Замыкают пятерку лидеров Google Gemini (2,2%) и китайская разработка Deepseek (1,59%).