Таксист обматерил Артемия Лебедева и высадил его из машины Артемий Лебедев рассказал, что таксист высадил его из-за личной неприязни

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что столкнулся с конфликтом во время поездки в такси, когда водитель отказался везти его из-за личной неприязни. В шоу «Кто твой подписчик?», опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», он отметил, что этот неприятный инцидент произошел с ним в Москве.

По словам дизайнера, таксист сразу после его посадки в машину заявил, что не будет осуществлять поездку, сопровождая свое слова грубыми выражениями. Лебедев отметил, что в реальной жизни редко сталкивается с подобным негативом от незнакомцев, хотя в интернете регулярно получает враждебные комментарии.

