25 сентября 2025 в 21:18

Таксист обматерил Артемия Лебедева и высадил его из машины

Артемий Лебедев рассказал, что таксист высадил его из-за личной неприязни

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что столкнулся с конфликтом во время поездки в такси, когда водитель отказался везти его из-за личной неприязни. В шоу «Кто твой подписчик?», опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», он отметил, что этот неприятный инцидент произошел с ним в Москве.

По словам дизайнера, таксист сразу после его посадки в машину заявил, что не будет осуществлять поездку, сопровождая свое слова грубыми выражениями. Лебедев отметил, что в реальной жизни редко сталкивается с подобным негативом от незнакомцев, хотя в интернете регулярно получает враждебные комментарии.

Ранее в Москве врач столкнулся с хамством со стороны пациентки, которая оскорбила его из-за национальности. Девушка пришла на прием к хирургу и проктологу Эльвину Гусейнову, и ей не понравилась национальность врача, она перешла на нецензурную лексику. Хирург записал оскорбления скандалистки на видео.

Также Центральный окружной военный суд оштрафовал жительницу Свердловской области Евгению Рогозину на 310 тысяч рублей за призывы к насилию против министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

