19 сентября 2025 в 17:50

В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский

Москвичка пришла на прием к хирургу и нахамила ему за то, что он нерусский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве врач столкнулся с хамством со стороны пациентки, та оскорбила его из-за национальности, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Девушка пришла на прием хирурга и проктолога Эльвина Гусейнова и ей не понравилась национальность врача, она перешла на нецензурную лексику. Хирург записал оскорбления скандалистки на видео.

Я люблю русских врачей. <...> Я просто факт вам говорю, вы не русский , — говорит на видео недовольная пациентка.

Девушка также заявила, что не стала бы материться на приеме у медика, если бы ее осматривал русский специалист. По ее словам, Гусейнов «как-то не по-русски все делал» и отказалась от назначенной ей «нерусской» схемы лечения. Проктолог не стал сообщать журналистам какие-либо детали о личности девушки из соображений врачебной тайны. Он отказался от разбирательства по факту нанесенных ему оскорблений на национальной почве, но отметил, что в случае повторного визита проблемной пациентке будет отказано в приеме.

Ранее работницу столичного ресторана грузинской кухни сняли на видео в момент, когда она решила поделиться мнением о России. Женщина с улыбкой на лице оскорбила русских. Представители заведения никак не прокомментировали видео.

