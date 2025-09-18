Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 15:00

Управляющая грузинским рестораном в Москве оскорбила русских

Работница московского ресторана кавказской кухни оскорбила русских

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве сотрудница ресторана кавказкой кухни решила оскорбительно высказаться на камеру о русских, ролик с ее участием опубликовал Telegram-канал «Русские новости». Помимо оскорбления посетителей по национальному признаку, женщина также нелестно высказалась и о российской армии.

Я могу это всем сказать, давай снимай, — с улыбкой заявила женщина.

Источники канала утверждают, что на видео запечатлена управляющая одним из сетевых ресторанов грузинской кухни. Согласно информации на сайте, заведение стремится адаптировать традиционную кухню под современные запросы и регулярно участвует в гастрономических фестивалях Москвы. Представители ресторана пока никак не прокомментировали поведение своей сотрудницы.

Ранее Пермский краевой суд постановил взыскать 20 тысяч рублей с женщины, которая сравнила свою оппонентку с животным. Та пожаловалась на публичное оскорбление в суд. В первой инстанции ее иск не удовлетворили, и оскорбленная истица подала на апелляцию.

Жительница Улан-Удэ ранее получила штраф за использование уничижительного слова во время спора с соседом украинской национальности. Ее обязали выплатить 10 тыс. рублей.

