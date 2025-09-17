Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 14:48

Сравнение женщины с домашней скотиной обошлось россиянке в 20 тыс. рублей

Пермский суд обязал женщину выплатить компенсацию за обзывание оппонентки овцой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пермский краевой суд постановил взыскать 20 тыс. рублей компенсации с женщины, публично назвавшей свою оппонентку «овцой», сообщили РИА Новости в пресс-службе судебного органа. Решение было принято в ходе апелляционного разбирательства после обжалования вердикта городского суда Лысьвы.

Изначально суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, не усмотрев в указанном слове признаков оскорбления. Однако краевой суд, пересмотрев материалы дела, пришел к противоположному выводу и признал это слово унижающим человеческое достоинство.

Слово имеет признаки оскорбления другого человека. Оно было высказано публично, нарушены личные неимущественные права человека. Краевой суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое: взыскать компенсацию морального вреда 20 тыс. рублей, — рассказали журналистам в суде.

Ранее суд в Красноярске отменил штраф за оскорбление в дачном Telegram-чате. Как следует из материалов по делу № 12-738/2025, мировой суд оштрафовал женщину на 5000 рублей за использование слова «хабалка» и отправку смайлика в виде клоуна в адрес другой участницы переписки.

