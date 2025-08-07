Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 20:33

В России официально признали оскорбительным слово «хохол»

Суд оштрафовал жительницу Улан-Удэ за оскорбительное название украинца

Российский суд признал оскорбительным и разжигающим ненависть слово «хохол», сообщает Telegram-канал Baza. Судья оштрафовал жительницу Улан-Удэ, которая применила уничижительное выражение к соседу в домовом чате в мессенджерах.

По информации канала, женщина оскорбила оппонента за то, что его фамилия оканчивалась на «о». Судебные эксперты заключили, что ее высказывания содержали «унизительную оценку личности адресата по признаку национальности». В итоге жительницу Улан-Удэ обязали выплатить 10 тысяч рублей штрафа.

Ранее россиянина высадили из самолета в Стамбуле за оскорбление турок. Очевидцы рассказали, что пассажир назвал турок уничижительным словом «чурки», что вызвало резкую реакцию женщины, сидевшей рядом. Она обвинила мужчину в расизме и ксенофобии, после чего между ними началась ссора.

Также стало известно, что сотрудница пиццерии в Волгограде оскорбила девочку с аутизмом, а затем попыталась выставить ребенка из заведения. На просьбу повторить эти же слова на камеру женщина показала нецензурный жест и ушла.

