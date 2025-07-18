«Таким детям здесь не место»: девочку с аутизмом выгнали из пиццерии

«Таким детям здесь не место»: девочку с аутизмом выгнали из пиццерии В Волгограде девочку с аутизмом захотели выгнать из пиццерии

В Волгограде девочку с аутизмом захотели выгнать из кафе «Жар-пицца», сообщает РЕН ТВ. По данным канала, сотрудница пиццерии сказала, что «таким детям не место в общественных местах».

По словам матери, она посадила дочь на скамью в пустом кафе и ушла к стойке делать заказ. Девочка устала после долгой дороги и прилегла отдохнуть. В этот момент, заявляет женщина, подошла сотрудница и отчитала ребенка, сказав, что «таким детям не место в общественных местах». На просьбу повторить эти же слова на камеру она показала нецензурный жест и ушла.

Ранее сообщалось, что выгнавшая пятилетнего сына ночевать на картофельном поле мать в Бурятии лишилась родительских прав. Известно, что отец ребенка не вернулся из зоны СВО. Женщина злоупотребляла спиртными напитками и не выполняла материнские обязанности. Ввиду этого официальное опекунство над мальчиком в 2023 году оформила его тетя, которая и подала в суд на мать ребенка.

Ранее стало известно о задержании турецкими правоохранителями гражданки России, бросившей новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Также была задержана мать россиянки. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело.