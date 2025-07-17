Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 19:33

Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор

Выгнавшую сына ночевать на поле жительницу Бурятии лишили родительских прав

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выгнавшая пятилетнего сына ночевать на картофельном поле мать в Бурятии лишилась родительских прав, сообщили представители Советского районного суда Улан-Удэ на своем сайте. Известно, что отец ребенка не вернулся из зоны проведения специальной военной операции.

Супруга бойца российского бойца злоупотребляла спиртными напитками и не выполняла материнские обязанности, говорится в материале. Ввиду этого официальное опекунство над мальчиком в 2023 году оформила его тетя, которая и подала в суд на мать ребенка.

Ранее стало известно о задержании турецкими правоохранителями гражданки России, бросившей новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Также была задержана мать россиянки. В отношении девушки было заведено уголовное дело.

Позже управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев отметил, что девушка, бросившая своего ребенка в турецкой воздушной гавани, едва ли сможет вернуть малыша даже через суд. Россиянка должна будет доказать родительскую состоятельность, а также устранить сомнения по поводу своего решения.

поля
картофель
матери
родительские права
Бурятия
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
В российском регионе задержали вымогателей выплат у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Франция вывела своих военных из одной страны
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.