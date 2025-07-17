Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор Выгнавшую сына ночевать на поле жительницу Бурятии лишили родительских прав

Выгнавшая пятилетнего сына ночевать на картофельном поле мать в Бурятии лишилась родительских прав, сообщили представители Советского районного суда Улан-Удэ на своем сайте. Известно, что отец ребенка не вернулся из зоны проведения специальной военной операции.

Супруга бойца российского бойца злоупотребляла спиртными напитками и не выполняла материнские обязанности, говорится в материале. Ввиду этого официальное опекунство над мальчиком в 2023 году оформила его тетя, которая и подала в суд на мать ребенка.

Ранее стало известно о задержании турецкими правоохранителями гражданки России, бросившей новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Также была задержана мать россиянки. В отношении девушки было заведено уголовное дело.

Позже управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев отметил, что девушка, бросившая своего ребенка в турецкой воздушной гавани, едва ли сможет вернуть малыша даже через суд. Россиянка должна будет доказать родительскую состоятельность, а также устранить сомнения по поводу своего решения.