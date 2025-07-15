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15 июля 2025 в 10:42

Юрист оценил шансы бросившей дочь в аэропорту Турции россиянки вернуть ее

Юрист Русяев: бросившей ребенка в Турции будет сложно вернуть его даже через суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянке, которая бросила новорожденную дочь в турецком аэропорту, будет сложно вернуть ее даже через суд, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, девушке предстоит не только доказать свою состоятельность как родителя, но и устранить сомнения относительно своего поступка.

Если она решит вернуть ребенка, ей предстоит не только доказать свою родительскую состоятельность, но и устранить сомнения относительно своего прошлого поступка. Даже при отсутствии формальной судимости или обвинения в России, само обстоятельство оставления младенца в унитазе может восприниматься судом как показатель недостаточной ответственности и угрозы интересам ребенка. Поэтому добиться удовлетворения иска будет непросто, особенно если органы опеки выступят против, — сказал Русяев.

Он отметил, что решение о возвращении ребенка будет принято исходя из норм российского семейного законодательства. По словам Русяева, девушка не была лишена родительских прав, однако ребенок уже передан под временную опеку государства через институт гостевой приемной семьи.

Это означает, что интересы девочки находятся под защитой органов власти, а любые притязания биологической матери подлежат юридической проверке. Согласно статье 72 Семейного кодекса РФ, суд может разрешить восстановление родительских прав при наличии доказательств изменения поведения, образа жизни и отношения к воспитанию ребенка. Несмотря на то, что деяние квалифицировалось и рассматривалось турецким судом, российские органы опеки и суд вправе учитывать фактическую сторону произошедшего при вынесении решения о будущем ребенка, — добавил Русяев.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что решение о возвращении ребенка матери будут принимать органы опеки. По ее словам, есть много нюансов, которые могут повлиять на ситуацию.

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