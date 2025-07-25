Россиянина высадили из самолета в Стамбуле за оскорбление турок

Россиянина высадили из самолета в Стамбуле за оскорбление турок Пассажира сняли с рейса Стамбул — Москва за оскорбление граждан Турции

На рейсе Turkish Airlines из Стамбула в Москву произошел конфликт между пассажирами, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Один из мужчин допустил оскорбительное высказывание в адрес граждан Турции.

Очевидцы рассказали, что пассажир назвал турок уничижительным словом «чурки», что вызвало резкую реакцию женщины, сидевшей рядом. Она обвинила мужчину в расизме и ксенофобии, после чего между ними началась ссора.

Спор быстро привлек внимание остальных пассажиров, которые стали вмешиваться. Несмотря на попытки экипажа успокоить конфликтующих, ситуация не разрешилась мирно. В итоге представителям авиакомпании пришлось вызвать полицию, а участников инцидента сняли с рейса до вылета.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько лайнеров турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.