Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 22:19

Россиянина высадили из самолета в Стамбуле за оскорбление турок

Пассажира сняли с рейса Стамбул — Москва за оскорбление граждан Турции

Фото: Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

На рейсе Turkish Airlines из Стамбула в Москву произошел конфликт между пассажирами, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Один из мужчин допустил оскорбительное высказывание в адрес граждан Турции.

Очевидцы рассказали, что пассажир назвал турок уничижительным словом «чурки», что вызвало резкую реакцию женщины, сидевшей рядом. Она обвинила мужчину в расизме и ксенофобии, после чего между ними началась ссора.

Спор быстро привлек внимание остальных пассажиров, которые стали вмешиваться. Несмотря на попытки экипажа успокоить конфликтующих, ситуация не разрешилась мирно. В итоге представителям авиакомпании пришлось вызвать полицию, а участников инцидента сняли с рейса до вылета.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько лайнеров турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

Турция
Москва
пассажиры
дебоширы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Побит 39-летний рекорд России в беге на 100 метров
Генерал 200: как Сырский стал палачом ВСУ, когда он подставит Зеленского
Бортовые самописцы рухнувшего Ан-24 доставили в Москву для расшифровки
SHOT сообщил, что ВС России прорвали оборону ВСУ под Красноармейском
ООН обеспокоило решение Украины по использованию противопехотных мин
Украинский дрон ударил по Горловке
Раскрыто, кем был похороненный без одежды с пакетом на голове в Анапе
Названо число пострадавших в результате обстрела ВСУ Кременной в ЛНР
«Свет в конце тоннеля»: Фидан высказался о переговорах по Украине
Настоящее спасение в пекло: как выбрать сплит-систему в квартиру
Вот и запахло Майданом: Зеленский пошел на попятную, чего он испугался
«Давайте будем честны»: депутат Рады о возвращении беженцев на Украину
«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» благодаря уникальному голу
МАК выяснил причины крушения SSJ-100 «Газпромавиа» в Подмосковье
Польша убедила Трампа поставить Украине оружие
Награжденного Зеленским военнослужащего ВСУ «аннигилировали»
К чему снится полицейский? 10 сценариев: от секса до иностранного офицера
Россиянина высадили из самолета в Стамбуле за оскорбление турок
Киев заполонили рои гигантских насекомых
Британские парламентарии призвали Стармера признать соседа Израиля
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.