23 сентября 2025 в 21:49

Суд оштрафовал жительницу Урала за угрозы в адрес чиновника

Жительницу Свердловской области оштрафовали за призывы к насилию над министром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Центральный окружной военный суд оштрафовал жительницу Свердловской области Евгению Рогозину на 310 тысяч рублей за призывы к насилию против министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, сообщила уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

Сегодня Окружной военный суд отпустил из зала суда Рогозину, обязав выплатить 310 тысяч рублей в виде штрафа и запретив в течение двух лет администрировать сайты в сети, — говорится в сообщении.

Как уточнил адвокат Павел Терентьев, суд изменил Рогозиной меру пресечения на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. По данным следствия, в ноябре 2024 года Рогозина разместила в соцсети «ВКонтакте» запись с призывами к насильственным действиям против Лут. Поводом стало высказывание министра о росте цен на сливочное масло.

Ранее Пермский краевой суд взыскал 20 тысяч рублей компенсации с женщины, публично назвавшей свою оппонентку «овцой». Суд первой инстанции изначально не усмотрел в этом оскорбления, но апелляционная инстанция признала слово унижающим человеческое достоинство.

