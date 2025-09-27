Три ингредиента для теста и простая начинка! Хрустящие трубочки с капустой — самый вкусный завтрак

Эти трубочки стали для меня настоящим открытием во время поста, но теперь я их готовлю круглый год! Они настолько хрустящие, ароматные и вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем я успеваю подать. А главное — тесто получается нежным и слоеным совершенно без яиц и молока. Идеальная закуска к чаю или легкий перекус, который готовится из самых простых ингредиентов. Если вы ищете рецепт, который полюбят и взрослые, и дети, — это именно он.

Для теста нам понадобится: 250 граммов муки, 150 мл холодной воды, 100 мл растительного масла, щепотка соли. Для начинки: 400 граммов капусты, 1 луковица, пучок укропа или петрушки, соль, перец, щепотка сахара. Капусту шинкуем, лук мелко режем. Обжариваем лук до золотистости, добавляем капусту и тушим до мягкости. В конце добавляем рубленую зелень, соль, перец и сахар. Остужаем.

Тесто замешиваем просто: смешиваем муку с солью, вливаем масло и холодную воду. Замешиваем эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Делим его на 4 части, каждую раскатываем в тонкий прямоугольник. Посыпаем поверхность мукой и складываем конвертом. Снова раскатываем — это сделает тесто слоеным.

Разрезаем пласт на полоски шириной 4–5 см. На край каждой полоски выкладываем остывшую капустную начинку. Сворачиваем трубочкой, защипывая края. Выкладываем на противень швом вниз. Смазываем крепким сладким чаем для румяности. Выпекаем при 200 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Подаем эти хрустящие трубочки теплыми — они тают во рту!

