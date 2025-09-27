Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 12:39

Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Верещака — это старинное белорусское блюдо, которое занимает особое место в национальной кухне. Его готовили еще в XVIII веке, и до сих пор оно остается символом домашнего уюта и душевной трапезы. Основой считается свинина, тушеная в ароматном квасном соусе с луком и специями. Благодаря сочетанию простых ингредиентов получается густое, сытное и насыщенное блюдо, которое прекрасно согревает в холодное время года.

Для приготовления берут 500 граммов свиных ребрышек или мякоти, один стакан хлебного кваса, одну крупную луковицу, морковь, ложку муки, немного масла, соль и перец. Сначала мясо обжаривают до золотистой корочки, затем добавляют лук с морковью и вливают квас. На медленном огне верещака тушится около часа, приобретая неповторимый вкус. Чтобы соус стал густым, в конце можно добавить обжаренную муку.

Блюдо подают горячим, чаще всего с картофельным пюре, отварным картофелем или ломтем свежего хлеба. Верещака по-белорусски ценится за простоту приготовления и богатый вкус, а также за то, что при минимальных затратах можно получить сытное и ароматное кушанье.

Это угощение отлично подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Сегодня верещака остается частью культурного наследия Белоруссии и доказывает, что старинные рецепты могут быть актуальны и востребованы даже в современном рационе.

