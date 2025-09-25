Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 22:29

Узбекский плов в казане на костре: секреты, о которых не расскажут повара

Приготовление узбекского плова в казане на костре — это искусство, проверенное веками. Именно живой огонь придает рису особый аромат дыма, а мясу — насыщенный вкус. Чтобы получить идеальный результат, важно правильно подобрать продукты.

Для плова берут около 1 кг баранины или говядины с прожилками жира, примерно 1 кг длиннозерного риса девзира, 800 г сладкой моркови и около 400 г репчатого лука. В казан наливают около 200 мл растительного масла, добавляют 2 целые головки чеснока, приправляют 1 ст. ложкой зиры и 2 ложками сушеного барбариса. Соль берут по вкусу, а для приготовления понадобится около 1,5–2 л горячей воды.

Настоящий плов в казане на костре готовят поэтапно: сначала обжаривают мясо и лук, затем добавляют морковь и специи. Зира, барбарис и чеснок формируют неповторимый аромат. После этого закладывают рис, заливают горячей водой и томят на медленном огне до готовности.

Секрет блюда прост — правильный огонь и терпение. Казан нужно устанавливать так, чтобы жар был равномерным. Только тогда узбекский плов на костре получится рассыпчатым, с насыщенным вкусом и золотистым цветом.

Такое блюдо станет украшением любого застолья. Ароматный плов в казане создаст атмосферу уюта и восточного гостеприимства, особенно если готовить его на природе в кругу близких.

Ранее мы рассказали, как приготовить говяжью печень на сковороде за 15 минут.

плов
готовка
ужин
костер
рис
Анна Скворцова
А. Скворцова
