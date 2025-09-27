Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия Экс-судья Чернов из Краснодара оказался участником захвата сельхозпредприятия

Экс-глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельскохозяйственного предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. По его указанию Кавказский районный суд удовлетворил ходатайство об аресте имущества предприятия по надуманным основаниям.

В 2007 году Чернов участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива «Дмитриевский» с использованием судебных механизмов, — говорится в судебных документах.

Отмечается, что Чернов обеспечил капитализацию активов кооператива путем пополнения земельного фонда за счет государственных земель. Кроме того, он препятствовал выделу участков собственникам долей. Сумма полученных мужчиной дивидендов от кооператива составила около 1 млрд рублей.

Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости Чернова стоимостью более 7 млрд рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура РФ. По ее информации, в 1994–2019 годах, когда Чернов возглавлял суд на Кубани, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. На заработанные незаконным путем деньги мужчина купил высоколиквидные объекты недвижимости, которые вовлек в коммерческий оборот.

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии почти 100 объектов недвижимости у экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Следствие выяснило, что он нарушал антикоррупционные правила и вел совместные дела с преступной группировкой «Покровские».