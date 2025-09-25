Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 15:12

«Халявка», «Парамониха», баклажаны «Пеперони» — все суперзакуски на зиму

Самая простая закуска на зиму — «Халявка» Самая простая закуска на зиму — «Халявка» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У большинства хозяек в эти дня горячая пора — время заготовок на зиму. Надо торопиться, ведь кабачки, тыквы, болгарский перец, помидоры и баклажаны только прибывают. Даже если у вас нет своего сада, вас непременно в добровольно-принудительном порядке угощают дарами природы друзья, родственники и соседи. Что ж, не стоит упускать шанс — надо делать заготовки на зиму. Собрали для вас самые вкусные и популярные рецепты зимних закусок и салатов. Да, большая часть этих заготовок будет съедена задолго до конца зимы, так что рекомендуем припрятать несколько банок для новогоднего стола!

О чем расскажем в статье:

Простой рецепт «Халявки» — вкусной зимней закуски

Легкий рецепт салата «Парамониха»

Тертые огурцы на зиму в банках

Баклажаны «Пеперони» — по-итальянски со сладким перцем

«Парамониха» — легкий рецепт зимней заготовки «Парамониха» — легкий рецепт зимней заготовки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самая простая закуска на зиму — «Халявка»

Этот тот самый рецепт, который наверняка знают опытные бабушки и соседи по садовому участку, а теперь будете знать и вы. Для того, чтобы приготовить «Халявку», нужно 1 кг моркови натереть на крупной терке, 2 кг помидоров нарезать дольками, 1 кг сладкого перца порезать длинной тонкой соломкой, нашинковать тонкими кольцами 1 кг красного лука, мелко покрошить пучок петрушки и все это уложить в емкую кастрюлю с толстым дном. Сюда добавить 300 г сахара, 2 ст. л. поваренной соли, 300 мл подсолнечного масла и 100 мл столового уксуса 9%. Все перемешать и поставить на большой огонь. Когда смесь закипит, убавить пламя и тушить под крышкой полчаса, помешивая, чтобы не пригорело. Готовую «Халявку» разложить по стерильным банка и закатать.

«Халявка», «Парамониха», баклажаны «Пеперони» — готовим зимние суперзакуски «Халявка», «Парамониха», баклажаны «Пеперони» — готовим зимние суперзакуски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Парамониха» — легкий рецепт зимней заготовки

Салат «Парамониха» очень похож по составу ингредиентов на «Халявку», но готовится немного по-другому. 2 кг помидор пюрировать блендером, вылить в большую кастрюлю, куда добавить также по 1 кг порезанного полукольцами репчатого лука, произвольно нарезанного сладкого перца, тертой моркови, а также пучок мелко покрошенного укропа. Добавить в заготовку 300 г сахара, 1,5 ст. подсолнечного масла, 2 ст. л. без горки соли и полстакана уксуса 9%. Довести до кипения, а затем держать на маленьком огне еще 20 минут. Салат «Парамониха» так же хранят в закатанных стерилизованных банках.

Маринованные тертые огурцы — заготовка на скорую руку

Тертые огурцы — универсальная заготовка для различных соусов и салатов. А если их замариновать, то можно добавить пикантности в привычные блюда. Для этого необходимо 600 г свежих огурцов натереть на крупной терке, добавить 3 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. сахара. На дно банок насыпать несколько горошин черного перца, плотно уложить смесь огурцов с маринадом, простерилизовать и закатать.

Тертые огурцы на зиму в банках Тертые огурцы на зиму в банках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-итальянски со сладким перцем

Это та самая закуска на зиму, которую чаще всего съедают задолго до конца зимы — настолько она вкусная. Для ее приготовления 5 кг баклажанов шинкуют кружками и присаливают на полчаса, чтобы ушла горечь. После этого баклажаны надо промыть, откинуть на дуршлаг, при необходимости выложить на 5 минут на бумажное полотенце и затем обжарить на подсолнечном масле с обеих сторон до румяной корочки. После этого 3 стручка жгучего и 1,5 кг сладкого перца надо перекрутить на мясорубке с очищенным чесноком — потребуется 2–3 головки. В эту смесь добавить 1,5 ст. уксуса 6%, 1,5 ст. подсолнечного масла, посолить по вкусу и прокипятить смесь в течение 5 минут. Жареные баклажаны раскладывают в банки, заливают маринадом, стерилизуют и закатывают на зиму.

Ранее мы поделились подборкой рецептов самых вкусных блюд белорусской кухни.

Читайте также
Маринованные помидоры по-польски: вкусная зимняя закуска с луком и петрушкой
Общество
Маринованные помидоры по-польски: вкусная зимняя закуска с луком и петрушкой
Готовим новогодний хит заранее: острые баклажаны для праздничного стола
Семья и жизнь
Готовим новогодний хит заранее: острые баклажаны для праздничного стола
Хрустящие и острые любимчики на столе: готовим огурцы в кетчупе чили
Общество
Хрустящие и острые любимчики на столе: готовим огурцы в кетчупе чили
Перец по-корейски на зиму: закрываю сразу двойную партию — нереально вкусно
Общество
Перец по-корейски на зиму: закрываю сразу двойную партию — нереально вкусно
Идеальные маринованные маслята: 7 проверенных рецептов заготовок на зиму
Семья и жизнь
Идеальные маринованные маслята: 7 проверенных рецептов заготовок на зиму
домашние заготовки
консервация
кулинария
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.