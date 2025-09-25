«Халявка», «Парамониха», баклажаны «Пеперони» — все суперзакуски на зиму

У большинства хозяек в эти дня горячая пора — время заготовок на зиму. Надо торопиться, ведь кабачки, тыквы, болгарский перец, помидоры и баклажаны только прибывают. Даже если у вас нет своего сада, вас непременно в добровольно-принудительном порядке угощают дарами природы друзья, родственники и соседи. Что ж, не стоит упускать шанс — надо делать заготовки на зиму. Собрали для вас самые вкусные и популярные рецепты зимних закусок и салатов. Да, большая часть этих заготовок будет съедена задолго до конца зимы, так что рекомендуем припрятать несколько банок для новогоднего стола!

О чем расскажем в статье:

Простой рецепт «Халявки» — вкусной зимней закуски

Легкий рецепт салата «Парамониха»

Тертые огурцы на зиму в банках

Баклажаны «Пеперони» — по-итальянски со сладким перцем

«Парамониха» — легкий рецепт зимней заготовки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самая простая закуска на зиму — «Халявка»

Этот тот самый рецепт, который наверняка знают опытные бабушки и соседи по садовому участку, а теперь будете знать и вы. Для того, чтобы приготовить «Халявку», нужно 1 кг моркови натереть на крупной терке, 2 кг помидоров нарезать дольками, 1 кг сладкого перца порезать длинной тонкой соломкой, нашинковать тонкими кольцами 1 кг красного лука, мелко покрошить пучок петрушки и все это уложить в емкую кастрюлю с толстым дном. Сюда добавить 300 г сахара, 2 ст. л. поваренной соли, 300 мл подсолнечного масла и 100 мл столового уксуса 9%. Все перемешать и поставить на большой огонь. Когда смесь закипит, убавить пламя и тушить под крышкой полчаса, помешивая, чтобы не пригорело. Готовую «Халявку» разложить по стерильным банка и закатать.

«Халявка», «Парамониха», баклажаны «Пеперони» — готовим зимние суперзакуски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Парамониха» — легкий рецепт зимней заготовки

Салат «Парамониха» очень похож по составу ингредиентов на «Халявку», но готовится немного по-другому. 2 кг помидор пюрировать блендером, вылить в большую кастрюлю, куда добавить также по 1 кг порезанного полукольцами репчатого лука, произвольно нарезанного сладкого перца, тертой моркови, а также пучок мелко покрошенного укропа. Добавить в заготовку 300 г сахара, 1,5 ст. подсолнечного масла, 2 ст. л. без горки соли и полстакана уксуса 9%. Довести до кипения, а затем держать на маленьком огне еще 20 минут. Салат «Парамониха» так же хранят в закатанных стерилизованных банках.

Маринованные тертые огурцы — заготовка на скорую руку

Тертые огурцы — универсальная заготовка для различных соусов и салатов. А если их замариновать, то можно добавить пикантности в привычные блюда. Для этого необходимо 600 г свежих огурцов натереть на крупной терке, добавить 3 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. сахара. На дно банок насыпать несколько горошин черного перца, плотно уложить смесь огурцов с маринадом, простерилизовать и закатать.

Тертые огурцы на зиму в банках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-итальянски со сладким перцем

Это та самая закуска на зиму, которую чаще всего съедают задолго до конца зимы — настолько она вкусная. Для ее приготовления 5 кг баклажанов шинкуют кружками и присаливают на полчаса, чтобы ушла горечь. После этого баклажаны надо промыть, откинуть на дуршлаг, при необходимости выложить на 5 минут на бумажное полотенце и затем обжарить на подсолнечном масле с обеих сторон до румяной корочки. После этого 3 стручка жгучего и 1,5 кг сладкого перца надо перекрутить на мясорубке с очищенным чесноком — потребуется 2–3 головки. В эту смесь добавить 1,5 ст. уксуса 6%, 1,5 ст. подсолнечного масла, посолить по вкусу и прокипятить смесь в течение 5 минут. Жареные баклажаны раскладывают в банки, заливают маринадом, стерилизуют и закатывают на зиму.

Ранее мы поделились подборкой рецептов самых вкусных блюд белорусской кухни.