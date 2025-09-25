Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Вопреки расхожему мнению, в белорусской кухне есть множество блюд без картошки. Впрочем, и без нее никак не обойтись, ведь это быстро, вкусно, сытно и недорого. Сегодня поделимся рецептами самых необычных, сытных и вкусных блюд из Белоруссии.

Сегодня в меню:

Драчена или сладкий омлет — готовим завтрак по-белорусски

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена — сладкий омлет на завтрак

Да-да, омлет, оказывается, может быть сладким. Более того, это не маркетинговый ход современности, а старославянское блюдо, чуть адаптированное под современные реалии. Чтобы приготовить сладкий омлет на завтрак, необходимо 1,5 ст. л. топленого масла перетереть добела с желтками 6 куриных яиц. В смесь ввести 100 г сметаны, всыпать 2 ст. л. сахара и столько же муки. Мешать до однородности, а потом добавить стакан дробленого миндаля, цедру одного лимона, ванилин и кардамон. После этого остается взбить шесть белков до устойчивых пиков миксером и вмешать их в тесто силиконовой лопаточкой. Драчену выпекают на смазанной маслом сковороде в разогретой духовке около трети часа.

Драчена — сладкий омлет на завтрак Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная бабка — рецепт запеканки в горшочках

Если уж пробовать белорусские блюда из картофеля, то самые необычные. Например, картофельную запеканку с мясом, которая готовится в горшочках в духовке. Для того, чтобы бабка получилась вкусной, следует как можно мельче покрошить одну большую луковицу и одну дольку свежего чеснока и обжарить их на четверти стандартной пачки сливочного масла до румяности. Затем добавить к зажарке 160 г нежирной свинины или телятины, порезанной мелкими кубиками, перемешать и жарить 15 минут, все время перемешивая.

На крупной терке натереть килограмм свежей картошки, отжать сок, добавить в зажарку, всыпать половину столовой ложки муки и вбить сырое куриное яйцо. Посолить, перемешать и жарить пару минут. После чего разложить в глиняные горшочки, закрыть их и поставить в духовку на 50 минут при 180 градусах. Вытащить, в каждый горшочек всыпать тертый сыр и убрать в духовой шкаф еще на 10 минут. Едят бабку со свежим хлебом и холодным молоком.

Картофельная бабка — рецепт запеканки в горшочках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Налистники с творогом — идеальный десерт к кофе и чаю

Блинчики с творогом — это нам известно. С одной стороны. С другой, тесто для белорусских блинчиков — налистников — готовится по особому рецепту, а подают их свернутыми в трубочки с начинкой внутри. Для теста нужно смешать 2 ст. муки, ½ ст. л. сахара и ½ ч. л. соли, влить взбитые миксером 2 ст. молока с ¼ ст. растительного масла и одним яйцом. Развести стаканом воды и мешать миксером, пока тесто не станет однородным. Для начинки смешивают полкило жирного творога, с одним яйцом и произвольным количеством сахара. Налистники жарят на сковороде с обеих сторон до румяной корочки, смазывают смесью топленого сливочного масла с сахаром, выкладывают творожную начинку и заворачивают трубочкой, как вафли. Подают их, посыпав сахарной пудрой или сладким какао-порошком.

Ранее мы поделились рецептами заготовок из баклажанов на зиму.