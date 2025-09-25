Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 15:02

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Самые вкусные блюда белорусской кухни — пошаговые рецепты Самые вкусные блюда белорусской кухни — пошаговые рецепты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вопреки расхожему мнению, в белорусской кухне есть множество блюд без картошки. Впрочем, и без нее никак не обойтись, ведь это быстро, вкусно, сытно и недорого. Сегодня поделимся рецептами самых необычных, сытных и вкусных блюд из Белоруссии.

Сегодня в меню:

Драчена или сладкий омлет — готовим завтрак по-белорусски

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена — сладкий омлет на завтрак

Да-да, омлет, оказывается, может быть сладким. Более того, это не маркетинговый ход современности, а старославянское блюдо, чуть адаптированное под современные реалии. Чтобы приготовить сладкий омлет на завтрак, необходимо 1,5 ст. л. топленого масла перетереть добела с желтками 6 куриных яиц. В смесь ввести 100 г сметаны, всыпать 2 ст. л. сахара и столько же муки. Мешать до однородности, а потом добавить стакан дробленого миндаля, цедру одного лимона, ванилин и кардамон. После этого остается взбить шесть белков до устойчивых пиков миксером и вмешать их в тесто силиконовой лопаточкой. Драчену выпекают на смазанной маслом сковороде в разогретой духовке около трети часа.

Драчена — сладкий омлет на завтрак Драчена — сладкий омлет на завтрак Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная бабка — рецепт запеканки в горшочках

Если уж пробовать белорусские блюда из картофеля, то самые необычные. Например, картофельную запеканку с мясом, которая готовится в горшочках в духовке. Для того, чтобы бабка получилась вкусной, следует как можно мельче покрошить одну большую луковицу и одну дольку свежего чеснока и обжарить их на четверти стандартной пачки сливочного масла до румяности. Затем добавить к зажарке 160 г нежирной свинины или телятины, порезанной мелкими кубиками, перемешать и жарить 15 минут, все время перемешивая.

На крупной терке натереть килограмм свежей картошки, отжать сок, добавить в зажарку, всыпать половину столовой ложки муки и вбить сырое куриное яйцо. Посолить, перемешать и жарить пару минут. После чего разложить в глиняные горшочки, закрыть их и поставить в духовку на 50 минут при 180 градусах. Вытащить, в каждый горшочек всыпать тертый сыр и убрать в духовой шкаф еще на 10 минут. Едят бабку со свежим хлебом и холодным молоком.

Картофельная бабка — рецепт запеканки в горшочках Картофельная бабка — рецепт запеканки в горшочках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Налистники с творогом — идеальный десерт к кофе и чаю

Блинчики с творогом — это нам известно. С одной стороны. С другой, тесто для белорусских блинчиков — налистников — готовится по особому рецепту, а подают их свернутыми в трубочки с начинкой внутри. Для теста нужно смешать 2 ст. муки, ½ ст. л. сахара и ½ ч. л. соли, влить взбитые миксером 2 ст. молока с ¼ ст. растительного масла и одним яйцом. Развести стаканом воды и мешать миксером, пока тесто не станет однородным. Для начинки смешивают полкило жирного творога, с одним яйцом и произвольным количеством сахара. Налистники жарят на сковороде с обеих сторон до румяной корочки, смазывают смесью топленого сливочного масла с сахаром, выкладывают творожную начинку и заворачивают трубочкой, как вафли. Подают их, посыпав сахарной пудрой или сладким какао-порошком.

Ранее мы поделились рецептами заготовок из баклажанов на зиму.

блины
запеканка
кулинария
омлет
рецепты
национальная кухня
Беларусь
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.