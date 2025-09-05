Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Блюда белорусской кухни во многом похожи на те, что мы готовим буквально каждый день. Однако есть некоторые отличия. Чтобы лучше понять это, предлагаем приготовить налистники с творогом — белорусский вариант блинчиков.
Ингредиенты для теста:
- пшеничная мука — 2 ст.;
- молоко 3,2% — 2 ст.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- подсолнечное масло — ¼ ст.;
- вода — 1 ст.;
- сахар — ½ ст. л.;
- соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- творог 9% — ½ кг;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- сахар — по вкусу.
Также понадобятся:
- сливочное масло 82,5% — 100 г;
- сахар — 5 ст. л.
Для приготовления теста смешать муку, сахар и соль. В отдельной емкости миксером взбить подогретое молоко, масло и яйцо. Соединить все ингредиенты вместе и вымешать тесто. Затем ввести воду и мешать до получения однородной консистенции.
Соединить творог, яйцо и сахар для начинки. Сливочное масло растопить на водяной бане, смешать с сахаром. Разогреть сковороду, смазать ее маслом. Выпекать блинчики с обеих сторон, затем смазать сверху маслом и сахаром, положить начинку и свернуть блинчик трубочкой.
Налистники подают на завтрак или на десерт, посыпав небольшим количеством сладкого какао или сахарной пудрой.
