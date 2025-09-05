Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 08:54

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Налистники с творогом — блинчики по-белорусски Налистники с творогом — блинчики по-белорусски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Блюда белорусской кухни во многом похожи на те, что мы готовим буквально каждый день. Однако есть некоторые отличия. Чтобы лучше понять это, предлагаем приготовить налистники с творогом — белорусский вариант блинчиков.

Ингредиенты для теста:

  • пшеничная мука — 2 ст.;
  • молоко 3,2% — 2 ст.;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • подсолнечное масло — ¼ ст.;
  • вода — 1 ст.;
  • сахар — ½ ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • творог 9% — ½ кг;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • сахар — по вкусу.

Также понадобятся:

  • сливочное масло 82,5% — 100 г;
  • сахар — 5 ст. л.

Для приготовления теста смешать муку, сахар и соль. В отдельной емкости миксером взбить подогретое молоко, масло и яйцо. Соединить все ингредиенты вместе и вымешать тесто. Затем ввести воду и мешать до получения однородной консистенции.

Соединить творог, яйцо и сахар для начинки. Сливочное масло растопить на водяной бане, смешать с сахаром. Разогреть сковороду, смазать ее маслом. Выпекать блинчики с обеих сторон, затем смазать сверху маслом и сахаром, положить начинку и свернуть блинчик трубочкой.

Налистники подают на завтрак или на десерт, посыпав небольшим количеством сладкого какао или сахарной пудрой.

Ранее мы поделились рецептом сырников с бананом.

Белоруссия
блины
кулинария
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
