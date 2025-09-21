Салат из огурцов с корицей — самая неожиданная заготовка на зиму

Когда речь заходит о зимних заготовках, большинство думает о привычных ингредиентах — укропе, чесноке, перце горошком. Но корица в заготовке салата из овощей на зиму — это действительно кулинарное открытие, которое удивит даже опытных хозяек.

Почему корица с огурцами — гениальное сочетание

Корица придает овощной заготовке неповторимый теплый аромат и создает удивительный контраст с привычным вкусом огурцов. Эта восточная специя раскрывается в тушеных овощах совершенно по-новому, добавляя салату изысканные нотки, которые напоминают о праздничной выпечке.

Для салата из овощей с корицей, с расчетом на 3-4 банки по 0,5 л, понадобятся 1 кг не самых больших огурцов, 2 шт. лука-репки, 250 г любой томатной пасты, 3-4 зубчика чесночка, по 4 горошинки черного и душистого перцев, лаврушка — пару листиков, 2 ст. л. сахара-песка. Среди ингредиентов: молотая корица — 1 ч. л., щепоточка кислоты лимонной, оливковое масло — 1 ст. л. и соль — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Нарежьте лучок полукольцами, а чесночок тонкими пластинками, огурцы — кружочками толщиной 5–7 мм. В сотейнике разогрейте масло и обжарьте лучок с чесноком до золотистого цвета.

Добавьте огурцы и готовьте под крышкой около 10 минут. Затем введите томатную пасту, все специи включая корицу, соль и сахар. Если масса получается густой, добавьте чуть-чуть воды.

Тушите салат еще 15–20 минут до готовности. За 2 минуты до окончания прибавьте к смеси лимонную кислоту — для сохранения цвета и кислинки.

Секреты наилучшего результата

Корицу следует добавлять вместе с томатной пастой — так специя лучше раскроется и не даст горечи.

Хранение и подача

Готовую овощную смесь раскладывают в стерилизованные баночки еще в горячем состоянии и закатывают. Хранить их нужно в прохладном месте сроком до 1 года. Этот необычный салат станет настоящим сюрпризом на любом — праздничном или будничном — столе и идеально дополнит мясные блюда.

Гости обязательно попросят рецепт этой удивительной заготовки салата из овощей на зиму, ведь сочетание привычных огурцов с ароматной корицей — это именно то неожиданное решение, которое запоминается надолго.

