Воздушная творожная запеканка с черносливом: тает во рту!

Ищете рецепт вкусного и полезного завтрака, который понравится всей семье? Тогда вам точно стоит приготовить нежнейшую творожную запеканку с черносливом. Это блюдо сочетает в себе пользу творога и сладкий вкус сушеных слив, создавая неповторимую гармонию. Запеканка получается нежной, ароматной и невероятно сытной.

Основа для идеальной творожной запеканки с черносливом — это правильный выбор продуктов: используйте творог средней жирности и обязательно добавьте ложку манки для воздушной текстуры.

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 100 г чернослива и щепотка ванилина. Чернослив замочите в теплой воде на 15 минут, затем мелко нарежьте. Творог тщательно разотрите с яйцами и сахаром до получения однородной массы. Добавьте кусочки чернослива и ванилин, аккуратно перемешайте.

Выложите смесь в смазанную маслом форму и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и уже через 40 минут ваш дом наполнится восхитительным ароматом. Готовность проверяйте зубочисткой: она должна выходить сухой. Подавайте запеканку со сметаной или любимым вареньем.

Попробуйте этот простой рецепт, и он навсегда поселится в вашей кулинарной книге как проверенный вариант вкусного и быстрого завтрака.

Ранее мы делились с вами рецептом варенья из сливы, который подойдет для любой творожной запеканки!