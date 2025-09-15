Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 17:01

Сочное рагу из курицы и чернослива: вот как приготовить грудку мягкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочное рагу из курицы и чернослива — это блюдо, которое сочетает нежность мяса, сладость сухофруктов и пикантность специй. Этот рецепт отлично подойдет для тех, кто не знает, как приготовить грудку мягкой. Рассказываем.

Рецепт: обжарьте 500 г куриного филе кубиками до золотистой корочки, добавьте 1 нарезанную луковицу и 2 моркови соломкой, пассеруйте 5 минут. Добавьте 100 г чернослива без косточек, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Залейте все 300 мл воды или бульона, тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут до мягкости мяса. В конце добавьте 1 ст. л. томатной пасты для цвета и аромата, потушите еще 5 минут.

Подавайте рагу с картофельным пюре или рисом — это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Дарья Иванова
Д. Иванова
