Чудо-котлеты из минтая с подливой: для диетического меню и семейного ужина

Чудо-котлеты из минтая с подливой: для диетического меню и семейного ужина

Эти нежнейшие чудо-котлеты из минтая с подливой в духовке — идеальное блюдо для диетического меню и семейного ужина, которое содержит всего 180 ккал на порцию в 200 г.

Для приготовления смешайте 500 г фарша из минтая, 1 луковицу, 2 ст. л. овсяных хлопьев (можно заменить мукой, если вы не на диете), укроп, соль. Сформируйте котлеты, выложите в форму. Для подливы взбейте 150 мл натурального йогурта, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл воды, чеснок и специи. Залейте котлеты, посыпьте сыром (по желанию) и запекайте 25–30 минут при 180 °C.

Блюдо готовится без жарки, сохраняя все полезные свойства: омега-3, белок и витамины. Подлива пропитывает котлеты, делая их сочными, а йогурт заменяет сливки, снижая калорийность. Это гарантированный хит для детей и взрослых.

Ранее стало известно, как приготовить нежные фрикадельки с овощами в ароматном томатном соусе.