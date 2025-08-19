Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 21:01

Фрикадельки в соусе, от которых слюнки текут: готовим за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные фрикадельки с овощами в ароматном соусе — это идеальное сочетание сочности мяса и свежести овощей. Мягкие биточки буквально тают во рту, а морковь, лук и болгарский перец придают блюду приятную сладость и хруст.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша (говядина + свинина), 1 яйцо, 2 ст. л. манки, 1 луковица, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл сметаны, специи по вкусу. Смешайте фарш с яйцом, манкой, половиной натертого лука, солью и перцем. Сформируйте фрикадельки и обжарьте до румяной корочки. На той же сковороде пассеруйте оставшийся лук, морковь и перец, добавьте томатную пасту, через минуту — сметану и 100 мл воды. Верните фрикадельки в соус, тушите под крышкой 15 минут на медленном огне.

Томатно-сметанный соус связывает все вкусы воедино, создавая невероятно гармоничное и сытное блюдо, от которого слюнки текут! Подавайте фрикадельки с картофельным пюре или макаронами. Это беспроигрышный вариант вкусного ужина, а готовится он за 30 минут.

Ранее стало известно, как приготовить шашлык из курицы с грибами в духовке: вкуснее, чем на мангале.

фрикадельки
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
