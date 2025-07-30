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30 июля 2025 в 18:15

Вкуснее, чем на мангале: шашлык из курицы с грибами в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из курицы с грибами, приготовленный в духовке, получается невероятно сочным и ароматным — вкуснее, чем на мангале! Куриное мясо пропитывается соком грибов и специй, сохраняя нежную текстуру, а шампиньоны впитывают мясные соки, становясь похожими на лесные грибы.

Для маринада смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки и щепотку черного перца. 800 г куриного филе (лучше бедра) нарежьте кубиками 3-4 см, 300 г шампиньонов разрежьте пополам, залейте маринадом и оставьте на 1 час. Нанижите мясо и грибы на деревянные шпажки, чередуя кусочки, выложите на решетку с поддоном. Запекайте 25–30 минут при 200 °C, в середине приготовления полейте оставшимся маринадом.

Готовый шашлык приобретет румяную корочку, а внутри останется сочным. Подавайте с дольками лимона и зеленым салатом — это блюдо поразит вас глубиной вкуса и ароматом.

Ранее стало известно, как приготовить курицу пармиджано в томатном соусе с хрустящей корочкой.

шашлыки
курица
грибы
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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