03 сентября 2025 в 14:11

Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму

Тертые огурцы в банках Тертые огурцы в банках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тертые огурцы можно подавать как самостоятельную закуску, а также использовать в рассольниках и салатах. Делимся рецептом тертых огурцов на зиму в банках.

Ингредиенты

  • Огурцы — 600 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Уксус 9% — 3 ст. л.
  • Перец горошком — 6–8 шт.

Способ приготовления

Натрите вымытые овощи на мелкой или средней терке, выложите в глубокую емкость. Влейте уксус, посолите и добавьте сахар. Перемешайте. На дно стерилизованной банки всыпьте перец. Следом выложите тертые овощи. Поставьте банку в кастрюлю, застеленную полотенцем. Залейте водой по плечики и кипятите 15 минут. Закатайте банку, поставьте вверх дном, накройте плотной тканью. Теперь заготовка должна остыть при комнатной температуре. Далее храните в холодильнике или погребе.

Ранее мы поделились рецептом огурцов, засоленных холодным способом.

