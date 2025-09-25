Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:30

Невероятно вкусно: квашеные помидоры по бабушкиному рецепту

Невероятно вкусно: квашеные помидоры по бабушкиному рецепту Невероятно вкусно: квашеные помидоры по бабушкиному рецепту Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Один из самых невероятных рецептов квашеных помидоров на зиму — это вариант с клюквой и сливами, где терпкая ягода и фрукты добавляют необычную кислинку и аромат, превращая классическую закуску в настоящий кулинарный эксперимент. Этот рецепт сочетает спелые томаты с острым перцем чили, чесноком и букетом пряностей, таких как укроп, сельдерей и листья черной смородины, делая вкус насыщенным и многогранным.

Ингредиенты рассчитаны на 3-литровую банку, которую предварительно надо тщательно вымыть и простерилизовать. На ее дно выложите часть клюквы (половину от 100–150 г), чеснок (3–4 очищенных и разрезанных зубчика), листья смородины (5–7 шт.), укроп, сельдерей (ветви 2–3 шт.) и перец чили (1 стручок по вкусу, для остроты).

Чередуйте слои помидоров (спелые, плотные — 1,5–2 кг) и половинок слив (мягкие, без косточек, разрезанные пополам — 200–300 г), перекладывая их оставшейся зеленью и ягодами для равномерного распределения вкусов.

Приготовьте рассол: вскипятите воду (1,5–2 л), добавьте соль (2 ст. л., каменная, без йода), сахар (1 ст. л.), лавровый лист (1–2 шт.) и перец горошком (душистый — 5–7 шт.), полностью растворите и остудите до комнатной температуры.

Залейте овощи остывшим рассолом, чтобы он закрыл содержимое. Накройте банку марлей и оставьте ее для брожения при комнатной температуре на 3–5 дней, периодически снимайте пену, если она появится. После брожения закройте крышкой и перенесите в прохладное место, погреб или холодильник, на 2–3 недели для дозревания.

Квашеные помидоры на зиму с клюквой и сливами — это не просто еда, а душевные воспоминания, домашний уют и уверенность, что на столе всегда будет что-то настоящее и вкусное. Попробуйте это блюдо — и вы забудете о магазинных заготовках.

Ранее мы делились с вами рецептом ароматных вяленых помидоров.

помидоры
домашние заготовки
рецепты
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
