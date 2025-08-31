Срок жизни специй на кухне: как сохранить вкус и пользу надолго

Специи делают блюда ароматными и насыщенными, а еще содержат полезные антиоксиданты. Ученые подтверждают: многие пряности обладают противовоспалительным и антимикробным действием, помогают укреплять иммунитет и даже снижают риски некоторых заболеваний.
Но со временем специи теряют вкус и пользу. Чтобы они приносили максимум пользы, важно знать, сколько их можно хранить.
Сроки хранения разных видов специй:
- цельные (семена, перец горошком, гвоздика) — 3–4 года;
- молотые (корица, перец, паприка) — 1–2 года;
- листья (базилик, орегано, мята) — 1–2 года;
- корни в порошке (имбирь, куркума) — 1–2 года;
- смеси (карри, хмели-сунели) — 1–2 года.
Главные правила хранения:
- защищайте специи от солнечных лучей — храните их в закрытых шкафчиках или в непрозрачных банках;
- избегайте влаги — не ставьте рядом с плитой, мойкой или батареей;
- не держите специи в холодильнике — холод и влага не продлевают срок, а, наоборот, портят продукт.
Если пряность отсырела и в ней появилась плесень, использовать ее уже нельзя — это опасно для здоровья.
Правильное хранение позволит сохранить аромат и пользу специй, а ваши блюда всегда будут яркими и насыщенными на вкус.
Лосось считается одной из самых полезных рыб, но для некоторых он может стать скрытой угрозой. Даже качественный продукт способен вызвать неожиданные реакции, о которых мало кто задумывается.