Лосось — скрытая угроза: что нужно знать прежде чем есть рыбу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лосось считается одной из самых полезных рыб, но для некоторых он может стать скрытой угрозой. Даже качественный продукт способен вызвать неожиданные реакции, о которых мало кто задумывается.

Аллергия на рыбу — одна из самых стойких и опасных, и лосось не исключение. У людей с непереносимостью даже небольшой кусочек может спровоцировать отёк Квинке или анафилактический шок.

В лососе содержится гистамин, который у чувствительных людей вызывает псевдоаллергическую реакцию. Симптомы напоминают настоящую аллергию — крапивницу, зуд и покраснение кожи.

Дикий лосось может накапливать ртуть, хотя в меньших количествах, чем тунец или рыба-меч. Беременным и детям до трёх лет стоит ограничить его употребление до одной порции в неделю.

Фермерский лосось часто содержит антибиотики и красители, добавляемые в корм для яркого цвета мяса. Людям с чувствительным кишечником это может вызвать расстройство пищеварения.

Пурины в составе лосося при частом употреблении повышают уровень мочевой кислоты. Это опасно для тех, кто страдает подагрой или имеет предрасположенность к ней.

Людям с заболеваниями поджелудочной железы стоит есть лосось с осторожностью. Жирные сорта рыбы создают нагрузку на орган, особенно при приготовлении с большим количеством масла.

Копчёный лосось содержит много соли и канцерогены из-за обработки дымом. Гипертоникам и людям с проблемами почек лучше избегать такого способа приготовления.

Сырой лосось (в суши или сашими) может быть заражён паразитами, если не прошёл глубокую заморозку. Людям с ослабленным иммунитетом стоит выбирать только термически обработанную рыбу.

Консервированный лосось теряет часть полезных свойств, но остаётся источником белка. Однако в нём часто много натрия, что вредно для сердечников и тех, кто склонен к отёкам.

Лосось — ценный продукт, но не универсальный. Перед включением его в рацион убедитесь, что организм хорошо его переносит.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
