Харя — забытая вкуснятина: деревенская запеканка с историей

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.

Секрет в идеальном сочетании хрустящей картофельной корочки и сочной начинки. Попробуйте и вы поймете, почему наши предки так любили это блюдо!

Понадобится

1,5 кг картофеля

400 г мясного фарша

1 луковица

150 г капусты

60–100 г сливочного масла

соль, перец по вкусу

Часть картофеля нарезаем соломкой, смешиваем с фаршем, капустой и луком. Остаток трем на терке — это будет наша хрустящая «шубка».

В смазанную форму выкладываем слоями: картофельную основу, начинку с кусочками масла и верхний картофельный слой. Запекаем 1 час 20 минут при 200 °C до румяности.

Подавайте с квашеными огурчиками — получится по-настоящему по-деревенски! Эта запеканка хороша в любом виде, но особенно — в кругу близких за большим столом.

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