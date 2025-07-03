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03 июля 2025 в 14:07

Харя — забытая вкуснятина: деревенская запеканка с историей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.

Секрет в идеальном сочетании хрустящей картофельной корочки и сочной начинки. Попробуйте и вы поймете, почему наши предки так любили это блюдо!

Понадобится

  • 1,5 кг картофеля
  • 400 г мясного фарша
  • 1 луковица
  • 150 г капусты
  • 60–100 г сливочного масла
  • соль, перец по вкусу

Часть картофеля нарезаем соломкой, смешиваем с фаршем, капустой и луком. Остаток трем на терке — это будет наша хрустящая «шубка».

В смазанную форму выкладываем слоями: картофельную основу, начинку с кусочками масла и верхний картофельный слой. Запекаем 1 час 20 минут при 200 °C до румяности.

Подавайте с квашеными огурчиками — получится по-настоящему по-деревенски! Эта запеканка хороша в любом виде, но особенно — в кругу близких за большим столом.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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