03 сентября 2025 в 14:10

Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке

Как приготовить вяленые помидоры Как приготовить вяленые помидоры Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как приготовить на зиму вяленые помидоры в духовке? Эта закуска очень популярна в Италии, там ее едят круглый год самостоятельно и добавляют в блюда. Приводим простой рецепт ароматной заготовки — получится очень вкусно!

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 кг
  • Масло оливковое — 70 мл
  • Масло подсолнечное — 150 мл
  • Соль, сахар — по вкусу
  • Травы сушеные (орегано, розмарин, тимьян, базилик и другие) — по вкусу
  • Чеснок — 1 головка
  • Бальзамический уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Для начала выберите небольшие зрелые помидоры овальной формы. Лучший сорт для заготовки — сливки. Можно также использовать помидоры черри, но выбирайте не слишком мелкие экземпляры. Главное, чтобы плоды были твердыми и крепкими.

Тщательно промойте помидоры и обсушите их. Затем разрежьте каждый томат вдоль на четыре части. Черри можно разрезать пополам.

Рецепт вяленых помидоров в духовке Рецепт вяленых помидоров в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томаты отправьте на противень, покрытый пергаментом или бумагой для выпечки. Слегка смажьте их оливковым маслом, посолите. Отправьте помидоры в духовку, разогретую до 80 градусов, примерно часов на 7–9. Можно немного приоткрыть духовку, чтобы поступал воздух.

Приготовьте ароматную заправку для зимней заготовки: смешайте оливковое и растительное масло, нагрейте его. Не кипятите! Добавьте в масло любимые специи. Хорошо размешайте, затем закройте крышкой, чтобы аромат не выветрился, дайте заправке охладиться до комнатной температуры.

После остывания добавьте в масло нарезанный на небольшие пластинки чеснок. Залейте туда же немного уксуса.

Разложите готовые томаты по заранее стерилизованным банкам, залейте их ароматным маслом с чесноком. Закройте банки крышками.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: осетинский соус цахтон.

