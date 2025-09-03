Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке

Как приготовить на зиму вяленые помидоры в духовке? Эта закуска очень популярна в Италии, там ее едят круглый год самостоятельно и добавляют в блюда. Приводим простой рецепт ароматной заготовки — получится очень вкусно!

Ингредиенты

Помидоры — 3 кг

Масло оливковое — 70 мл

Масло подсолнечное — 150 мл

Соль, сахар — по вкусу

Травы сушеные (орегано, розмарин, тимьян, базилик и другие) — по вкусу

Чеснок — 1 головка

Бальзамический уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Для начала выберите небольшие зрелые помидоры овальной формы. Лучший сорт для заготовки — сливки. Можно также использовать помидоры черри, но выбирайте не слишком мелкие экземпляры. Главное, чтобы плоды были твердыми и крепкими.

Тщательно промойте помидоры и обсушите их. Затем разрежьте каждый томат вдоль на четыре части. Черри можно разрезать пополам.

Томаты отправьте на противень, покрытый пергаментом или бумагой для выпечки. Слегка смажьте их оливковым маслом, посолите. Отправьте помидоры в духовку, разогретую до 80 градусов, примерно часов на 7–9. Можно немного приоткрыть духовку, чтобы поступал воздух.

Приготовьте ароматную заправку для зимней заготовки: смешайте оливковое и растительное масло, нагрейте его. Не кипятите! Добавьте в масло любимые специи. Хорошо размешайте, затем закройте крышкой, чтобы аромат не выветрился, дайте заправке охладиться до комнатной температуры.

После остывания добавьте в масло нарезанный на небольшие пластинки чеснок. Залейте туда же немного уксуса.

Разложите готовые томаты по заранее стерилизованным банкам, залейте их ароматным маслом с чесноком. Закройте банки крышками.

