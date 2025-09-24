Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:27

Морковный кекс, который тает во рту. Рецепт для ленивых сладкоежек! Просто залил в форму и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот морковный кекс — воплощение простоты и уюта! Он получается невероятно влажным, ароматным и совсем не требует сложных навыков. Идеальный вариант для чаепития, когда хочется чего-то домашнего, но нет времени на долгую готовку. Фундук и кардамон добавляют ему изысканности, а лимонная свежесть балансирует сладость.

Ингредиенты:

  • 200 г моркови

  • 100 г очищенного фундука

  • 40 г муки

  • 80 г сахара

  • 2 яйца

  • 50 г сливочного масла

  • 1 лимон

  • 2 ч.л. разрыхлителя

  • Щепотка молотого кардамона

  • Соль

  • Сахарная пудра для подачи

Приготовление:
Морковь натрите на мелкой терке. Фундук измельчите в крошку. Лимонную цедру натрите, а из половинки лимона выжмите сок. Масло растопите и остудите. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте масло, цедру и сок лимона. Всыпьте муку, разрыхлитель, кардамон, соль. Аккуратно вмешайте морковь и фундук. Перелейте тесто в смазанную форму. Выпекайте 30-35 минут при 180°C. Готовность проверьте зубочисткой. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Такой кекс готовлю на глаз — всегда выходит вкусно! Яблоко, вишня и корица — беспроигрышное комбо
Общество
Такой кекс готовлю на глаз — всегда выходит вкусно! Яблоко, вишня и корица — беспроигрышное комбо
Пражский грош: готовим чешский кекс из доступных ингредиентов
Общество
Пражский грош: готовим чешский кекс из доступных ингредиентов
Пухлые рогалики с повидлом: готовим на простом творожном тесте
Общество
Пухлые рогалики с повидлом: готовим на простом творожном тесте
Нескучный рецепт: британский пастуший пирог с картошкой — очень сытно
Семья и жизнь
Нескучный рецепт: британский пастуший пирог с картошкой — очень сытно
Печеночный паштет с коньяком и мускатным орехом: нежнейшая намазка на поджаристый хлеб
Общество
Печеночный паштет с коньяком и мускатным орехом: нежнейшая намазка на поджаристый хлеб
кексы
выпечка
морковь
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, почему нельзя спать в контактных линзах
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.