Морковный кекс, который тает во рту. Рецепт для ленивых сладкоежек! Просто залил в форму и готово

Этот морковный кекс — воплощение простоты и уюта! Он получается невероятно влажным, ароматным и совсем не требует сложных навыков. Идеальный вариант для чаепития, когда хочется чего-то домашнего, но нет времени на долгую готовку. Фундук и кардамон добавляют ему изысканности, а лимонная свежесть балансирует сладость.

Ингредиенты:

200 г моркови

100 г очищенного фундука

40 г муки

80 г сахара

2 яйца

50 г сливочного масла

1 лимон

2 ч.л. разрыхлителя

Щепотка молотого кардамона

Соль

Сахарная пудра для подачи

Приготовление:

Морковь натрите на мелкой терке. Фундук измельчите в крошку. Лимонную цедру натрите, а из половинки лимона выжмите сок. Масло растопите и остудите. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте масло, цедру и сок лимона. Всыпьте муку, разрыхлитель, кардамон, соль. Аккуратно вмешайте морковь и фундук. Перелейте тесто в смазанную форму. Выпекайте 30-35 минут при 180°C. Готовность проверьте зубочисткой. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

