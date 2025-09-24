Морковный кекс, который тает во рту. Рецепт для ленивых сладкоежек! Просто залил в форму и готово

Этот морковный кекс — воплощение простоты и уюта! Он получается невероятно влажным, ароматным и совсем не требует сложных навыков. Идеальный вариант для чаепития, когда хочется чего-то домашнего, но нет времени на долгую готовку. Фундук и кардамон добавляют ему изысканности, а лимонная свежесть балансирует сладость.
Ингредиенты:
200 г моркови
100 г очищенного фундука
40 г муки
80 г сахара
2 яйца
50 г сливочного масла
1 лимон
2 ч.л. разрыхлителя
Щепотка молотого кардамона
Соль
Сахарная пудра для подачи
Приготовление:
Морковь натрите на мелкой терке. Фундук измельчите в крошку. Лимонную цедру натрите, а из половинки лимона выжмите сок. Масло растопите и остудите. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте масло, цедру и сок лимона. Всыпьте муку, разрыхлитель, кардамон, соль. Аккуратно вмешайте морковь и фундук. Перелейте тесто в смазанную форму. Выпекайте 30-35 минут при 180°C. Готовность проверьте зубочисткой. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.