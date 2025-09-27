Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:04

В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений

Нилов: введение QR-кодов не отменит бумажные пенсионные удостоверения

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Российские пенсионеры смогут продолжать пользоваться бумажными пенсионными удостоверениями и другими документами после введения с октября электронных свидетельств в виде QR-кодов, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, важно сохранить привычные формы документов, передает ТАСС.

Конечно, на руках остаются все те документы, которые были, они будут действовать. <...> Для лиц старшего поколения наличие паспорта, наличие документов бумажного вида, справки, свидетельства и так далее при себе <...> — это элемент такого психологического спокойствия, — подчеркнул Нилов.

Депутат добавил, что электронное пенсионное удостоверение — это дополнительная опция. По его мнению, цифровизация уже затронула многие другие сферы: трудовые книжки теперь ведутся в электронном формате, а больничные автоматически загружаются на портал госуслуг и отправляются работодателю.

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о повышении федерального МРОТ с 1 января 2026 года до 27 093 рублей, что составит рост более чем на 20%. Это увеличение затронет минимальные выплаты по больничным, декретным и отпускным, а также повлияет на размер будущих пенсий через рост страховых взносов и пенсионных баллов.

